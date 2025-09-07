"الأونروا" تحذر وتدعو "لإغراق" قطاع غزة بالمساعدات فورا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الوضع على الأرض "يزداد تعقيدا كل يوم".

وقالت إيناس حمدان مديرة الإعلام في "الأونروا" في تصريحات صحفية إن "الاحتياجات في قطاع غزة تجاوزت بكثير القدرة على الاستجابة الجزئية"، مضيفة: "القطاع لا يحتاج إلى مساعدات رمزية، بل إلى إغراق شامل بالمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة أكثر من مليوني إنسان يعيشون تحت الحصار".

وأكدت حمدان أن الجانب الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء والدواء، مشيرة إلى أن 900 ألف طفل يعانون من الجوع في القطاع، بينهم 70 ألفا دخلوا في مرحلة سوء التغذية الحاد.

وأشارت تقارير "الأونروا" إلى أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت بشكل خطير بين شهري مارس ويونيو الماضيين، نتيجة للقيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية وعلى رأسها الغذاء والمياه النقية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 64,300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 162,005 آخرين، بحسب إحصائيات أولية في ظل وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وعجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم.

وتتزايد الدعوات الدولية لتأمين ممرات إنسانية عاجلة وضمان دخول المساعدات دون قيود، في وقت تحذر فيه منظمات أممية من أن غزة تقترب من كارثة غذائية وصحية شاملة تهدد حياة الملايين.