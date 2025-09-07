وزير خارجية الدانمارك: إسرائيل لا تملك فيتو على موقفنا من الدولة الفلسطينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ صرح راسموسن "أوضحنا أننا لن نعطي إسرائيل أو غيرها الفيتو (حق الاعتراض) على الموقف الدانماركي".

وشدد على ضرورة أن تنهي إسرائيل الحرب على غزة، كما أوضح أن الدانمارك "قلقة" بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ودعا راسموسن إسرائيل إلى السماح بنقل المصابين من غزة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية لتلقي العلاج.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استنكاره لمواقف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن مثل هذا الاعتراف "لا يقرب السلام".

كما كرر ساعر موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة، مشترطا نزع سلاح المقاومة الفلسطينية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وحينها "يمكن أن تنتهي الحرب غدا"، حسب قوله.

ورغم إحجام الدانمارك عن الالتحاق بالدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، فقد أكد راسموسن مؤخرا أن بلاده تؤيد تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بهدف إنهاء الحرب على غزة، وقال إن ممارساتها في القطاع الفلسطيني "تتجاوز الدفاع عن النفس".

وانتقدت حكومات عديدة في الاتحاد الأوروبي أفعال إسرائيل في الحرب، لكنها لم تتمكن من التوافق على إجراءات سياسية أو اقتصادية مؤثرة.

ودعت دول، مثل أيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.