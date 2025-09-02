تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل نقاش حاد ومشادة بين رئيس الأركان والمستوى السياسي حول احتلال غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في التفاصيل، حسب "معاريف"، عُقد اجتماع "الكابينت" (مجلس الوزراء الأمني المصغر) مساء أمس (الأحد) واستمر نحو 6 ساعات، من الساعة 19:30 حتى 01:30، وخصص معظمه لمناقشة الخطط العسكرية لدخول مدينة غزة والسيطرة عليها.

وخلال الاجتماع، عرض الجيش الإسرائيلي على الوزراء خططه للسيطرة على المدينة، وسُجلت أغلبية واضحة بين الوزراء ضد إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية.

وشهد الاجتماع نقاشا حادا حول إمكانية احتلال مدينة غزة وتداعياته. وأوضح رئيس الأركان إيال زامير لأعضاء الكابينت أن القرارات التي تتم مناقشتها ستؤدي إلى إدارة عسكرية. وقال زامير: "ليكن واضحا أننا نتجه نحو إدارة عسكرية. أنتم تصوتون على إدارة عسكرية". فرد عليه سكرتير الحكومة يوسي فوكس قائلا: "هذا ليس صحيحا".

وخلال النقاش، اقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بديلا: "بدلا من الإدارة العسكرية، يمكن تشجيع الهجرة الطوعية". في حين عاد رئيس الأركان ليشدد على العواقب، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اختتم بالقول: "لقد اتخذنا قرارا".

وعاد بن غفير ليؤكد موقفه: "لقد فهمنا المعنى. الصفقة وإخراج الجنود ثم إعادتهم كل هذا سيعرّض الجنود للخطر. لذلك، يجب شن قتال هائل، وسحق حماس، وتشجيع الهجرة".

وفي وقت لاحق، طرح بن غفير مبادرة للتصويت على قضية الصفقة مع "حماس"، واقترح إجراء تصويت ضد إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية: "أقترح أن نصوت: من هنا يؤيد صفقة جزئية ومن يعارضها. لنُزِل هذا الأمر من جدول الأعمال مرة واحدة وإلى الأبد"، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجاب: "لا حاجة للتصويت. هذا ليس مطروحا على الطاولة. الهدف الآن هو انهيار حماس". وعلق سكرتير الحكومة فوكس: "هذا تصويت نظري، لا جدوى منه".

وحذرت وزيرة العلوم جيلا غمليئيل بن غفير: "لا تكن متأكدا أن لديك أغلبية". فأجابها بن غفير بحزم: "إذاً فلنصوت ونرى ما ستفعلين في حزب الليكود".

وخلال الاجتماع، تطور جدل بين الوزيرة أوريت ستروك ورئيس الأركان زامير. استشهدت ستروك بالآية من التوراة: "وكل رجل خائف ورقيق القلب، فليذهب ويرجع إلى بيته، لئلا يذيب قلب إخوته بقلبه". وأوضحت ستروك أنه يجب التركيز على المبدأ النفسي المتمثل في "إذابة قلب إخوته"، وأشارت إلى أن النقاش شهد جهدا مركزا لجعل أعضاء "الكابينت" يتراجعون عن قرارهم السابق بالسيطرة على غزة وسحق حماس. وقالت: "يجب ألا نستسلم لهذا الجهد، لأن القرار مهم وحاسم".

ورد رئيس الأركان على كلامها قائلا: "لقد جئت لمهمتين في حياتي: منع إيران النووية وتدمير حماس. أوصيت بالخروج لعملية في إيران. كل صباح، خريطة الشرق الأوسط أمامي، وأنا أوافق على هجمات في كل مكان. لا أحد خائف أو رقيق القلب، وكذلك اللواءات الموجودون هنا. أنا أتخذ قرارات قوية لم يتخذها أحد غيري. أنا أضع أمامكم كل المعاني والآثار المترتبة على كل شيء. إذا كنتم تريدون انضباطا أعمى، فآتوا بشخص آخر!".

من جهته، أوقف رئيس الوزراء نتنياهو تبادل الكلمات وخلص إلى القول: "أنا لا أريد انضباطا أعمى، ولا أريد أيضا خرقاً للإطار".

هذا وأعلن بنيامين نتنياهو أمس، بدء تنفيذ قرار احتلال مدينة غزة، مع العلم أن الصليب الأحمر الدولي أكد أمس استحالة إخلاء المدينة بطريقة آمنة وكريمة بسبب الظروف الحالية.