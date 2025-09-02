الخارجية ترد على ادعاءات مجلس تعاون الخليج الفارسي حول الجزر الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رفضت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الادعاءات الباطلة الواردة في بيان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي.

وترفض وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضًا قاطعًا الادعاءات المتكررة والباطلة قانونيًا لمجلس تعاون الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، الواردة في بيان الاجتماع 165 لوزراء خارجية المجلس، وتؤكد مجددًا سيادة إيران المطلقة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاءً لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار الادعاءات الباطلة في بيانات مماثلة لن يُحدث أي تغيير في الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر.

وأضافت، بناءً على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ ترفض التصريحات التدخلية الواردة في البيان المذكور، وتُؤكد على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة والأمن في هذه الجزر الإيرانية وحماية مصالحها داخل حدودها، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية.

وتؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حقوقها في حقل أرش، استنادًا إلى حقوقها التاريخية وتاريخ المفاوضات، وتعتبر الادعاءات الأحادية الجانب بشأن هذا الحقل باطلة، وتوضح أن إصدار التصريحات المتكررة والمطالبات الأحادية الجانب لا يُنشئ أي حق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية. ويتطلب التوصل إلى اتفاق عادل ودائم بشأن حقل أرش حوارًا ثنائيًا وجهودًا مشتركة، وتهيئة مناخ إيجابي وبناء لحماية الحقوق والمصالح المتبادلة وضمانها. إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على حقوق إيران المشروعة والقانونية في الاستفادة من الطاقة النووية وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتعتبر أي شك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني لا أساس له من الصحة، وتشير إلى أن إيران شاركت دائمًا في المفاوضات والعمليات الدبلوماسية لبناء الثقة في هذا الصدد، مع الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة، بنهج مسؤول وبحسن نية، إلا أن أمريكا والأطراف الأوروبية دأبت على تعطيل عمليات التفاوض من خلال نكثها المستمر بوعودها وانتهاكها الصارخ لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتلفت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتباه دول المنطقة إلى الخطر الحقيقي والمباشر الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني، وتؤكد أن تحقيق منطقة خالية من تهديد الأسلحة النووية يتطلب جهودًا جماعية من دول المنطقة لإجبار المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فعالة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها كيان إسرائيل المجرم والمعتدي.

وأضافت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تُذكّر بضرورة ضمان الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة بمشاركة جميع الدول، بعيدًا عن التدخلات المُزعزعة للاستقرار والهدّامة من جهات خارجية، وتُؤكّد استعدادها لتعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف.

واختتمت بالقول، إن وزارة الخارجية، إذ تُرحّب بموقف دول مجلس تعاون الخليج الفارسي المدين بشدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه في غزة وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني المُضطهد، وتُؤكّد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية، بما في ذلك تعليق جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع هذا الكيان، لإجباره على وقف جرائمه في فلسطين المُحتلة.

