لابيد: هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب والمختطفون يموتون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعرب لابيد عن رفضه دعوة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل "حكومة إنقاذ الأسرى"، وأوضح لابيد أنه لا داعي "للمشاركة في حكومة مع بن غفير وسموتريتش" للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين، مؤكدا أن اقتراحه بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان خارجية لا يزال قائما.

وذكر لابيد أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن الحكومة "تتعامل مع هراء، والمختطفون يموتون".

وأضاف أن الوعود بتهيئة الظروف لعودة المخطوفين من خلال توسيع المناورات العسكرية "هي بالضبط ما سمعناه قبل رفح. وماذا حدث؟ مات المخطوفون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد".

وكانت غانتس دعا السبت الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل "حكومة إنقاذ الأسرى" لمدة ستة أشهر. وبحسب غانتس، ينبغي خلال هذه الفترة معالجة قضية المختطفين وقانون التجنيد، ثم الإعلان عن انتخابات مبكرة.

وقال غانتس: "أعلم أنهم سيقولون إنني أريد إنقاذ نتنياهو، لكن هذا غير صحيح.. أريد إنقاذ المختطفين".