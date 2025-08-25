صور شهداء الإقتدار تزین مواكب الخدمة في أيام شهادة الإمام الرضا (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اتصفت المواكب الأربعة الكبرى التي تخدم الزوار في أیام استشهاد الإمام الرضا (ع) في مشهد بأجواء مميزة، إذ زُيّنت بصور وتماثيل شهداء الإقتدار؛ كما سُمّيت هذه المواكب بأسماء الشهداء الأربعة البارزين في حرب الاثني عشر يومًا، وهم: الشهداء؛ باقري، سلامي، حاجي زاده، وطهرانجي.

وصرّح محمد معالي، مدير شؤون الزوار في معاونیة الخدمات الاجتماعية بمؤسسة الکرامة الرضوية والمسؤول عن موكب الشهيد باقري في شارستان الشهید شوشتري: تم تزيين أكبر موكب يخدم الزوار في الدیام العشرة الأخیرة من شهر صفر في مدینة مشهد الرضا (ع) هذا العام بأجواء استشهادية وباسم شهداء حرب الاثني عشر يومًا، وقد سُمّيت هذه المواكب بأسماء الشهداء سلامي؛ حاجي زاده؛ باقري وطهرانجي.

وأضاف: لقد وفقنا الله بتزيين مواكب الإمام الرضا (ع) في سنوات مختلفة بأسماء الشهداء، وفي السنوات الثلاث الماضية، سُميت هذه المواكب بأسماء الشهداء المدافعين عن الحرم(حرم السیدة زینب«س») من مدينة مشهد المقدسة.

في السنة الثانية من النشاط، وبسبب التزامن مع أيام استشهاد شهداء الخدمة، تمت تسمية مواكب دار الكرامة باسماء الشهداء تخليداً لذكراهم مثل الشهداء رئيسي، رحمتي، آل هاشم، وعبداللهيان.

وفي إشارة إلى التناسب مع موضوع هذا العام، قال السید محمد معالي: نظراً لأهمية تكريم شهداء إقتدار حرب الـ12 يوماً، فقد قررنا تزيين المواكب بأسماء هؤلاء الشهداء لإضفاء أجواء روحانية واستشهادية على خدمة زوار الإمام الرضا(ع).

وأشار مدير شؤون الزوار في مدیریة الخدمات الاجتماعية بمؤسسة الكرامة الرضوية: بفضل دعاء الشهداء سيتم تقديم الخدمات لزوار العتبة الرضوية المقدسة بجودة أكبر في العشر الأواخر من شهر صفر، وستكون هذه المواكب تلیق بزوار الإمام الرضا (ع).

