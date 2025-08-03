صحة النجف الأشرف تبدأ بتنفيذ خطتها الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت دائرة صحة النجف، بدء تنفيذ خطتها الصحية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، وذلك لتأمين الخدمات الطبية لملايين الزائرين المتوقع توافدهم إلى المدينة خلال موسم الزيارة.

وقال مدير إعلام الدائرة، ماهر ياسر العبودي، لـ”بغداد اليوم”، إن “الخطة تتضمن محاور وقائية وعلاجية وإسعافية، وتشمل جميع المؤسسات الصحية في المحافظة، بدعم لوجستي وبشري واسع النطاق”.

وأوضح العبودي أن “الدائرة نشرت أكثر من 90 مفرزة طبية ثابتة ومتنقلة، بالإضافة إلى 20 مفرزة تطوعية تحت إشراف مباشر، ويشارك في تنفيذ الخطة أكثر من 1700 منتسب من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والخدمية”.

وأشار إلى أن “أكثر من 110 عجلات إسعاف ستتولى عمليات الإخلاء والنقل الطارئ، إلى جانب عجلات أخرى مقدمة من هيئة الحشد الشعبي ووزارة الصحة والجيش العراقي، ما يعزز القدرة على الاستجابة الفورية للحالات الطارئة”.

كما لفت العبودي إلى أن مركز “يا علي” للطوارئ سيكون هذا العام مركز الاستقبال الرئيسي للحالات الحرجة، لما يتمتع به من تجهيزات طبية متقدمة وصالات عمليات متكاملة.

