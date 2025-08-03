وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم الصادق، استعداد جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية العراقية لاستقبال زوار الأربعين، مشيرًا إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود ونصح بتنظيم رحلاتهم ليلًا تفاديًا لدرجات الحرارة المرتفعة.

وقال الصادق، إن الحدود الأربعة في مهران، وخسروي، والمنذرية، وباشماق، إضافة إلى معابر إقليم كردستان والمطارات العراقية، جميعها على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار، مؤكدًا أن السلطات الأمنية العراقية والإيرانية تبذل جهودًا مشتركة لتأمين هذه الرحلة.

ودعا السفير الإيراني الزوار إلى "تجنّب التنقل في أوقات النهار لتقليل خطر الإصابة بضربات الشمس، والمساهمة في تخفيف الزخم عبر تنظيم السفر وإتاحة الفرصة للآخرين"، مشددًا على أهمية التعاون مع السلطات لتسهيل حركة المرور.

وفي السياق ذاته، أعلن محافظ قصر شيرين أن أكثر من 50 ألف زائر عبروا معبر خسروي خلال الأيام الماضية، متوقعًا وصول العدد إلى مليوني زائر خلال ذروة الزيارة، مشيرًا إلى رفع عدد بوابات التفتيش في المعبر إلى نحو 70 بوابة، وزيادة سعة مواقف السيارات لتخفيف الضغط على الحجاج.

كما أكدت الوكالة أن السلطات الإيرانية فرضت قيودًا مرورية على حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة في محافظة إيلام خلال فترة الأربعين، لضمان انسيابية الطرق المستخدمة بكثافة من قبل الزائرين، فيما أعلنت الجهات العراقية والإيرانية عن زيادة سعة الكهرباء بنسبة 20% في مدينة مهران لتأمين الطاقة خلال الزيارة، وإنشاء محطة فرعية جديدة لتعزيز الاعتماد الطاقي.

