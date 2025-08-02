نسخته الـ4 تحت شعار "من كربلاء إلى فلسطين.. مسيرة التضحية من أجل الحرية والكرامة" مؤتمر نداء الأقصى بكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ انطلقت، أمس الجمعة 1 آب/أغسطس 2025، أعمال مؤتمر "نداء الأقصى" الدولي في نسخته الـ4 تحت شعار "من كربلاء إلى فلسطين.. مسيرة التضحية من أجل الحرية والكرامة"، وذلك في مدينة كربلاء المقدسة في العراق، وبحضور أكثر من 400 شخصية من 60 دولة.

ويُعقد المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الأحد 3 آب/أغسطس 2025، برعاية الأمانة العامة لـ"العتبة الحسينية المقدسة"، ويُنظَّم سنويًّا منذ عام 2022، ليشكّل منصةً عالمية تربط بين إرث ثورة الإمام الحسين (ع) وقضية فلسطين؛ باعتبارها قضية عدالة إنسانية وحقوق لا تقبل المساومة.

وتنظّم جهات عدّة المؤتمر، على رأسها: "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"، "دار الإفتاء العراقية"، "مجلس الرباط المحمدي" في العراق، "مركز كربلاء للدراسات والبحوث" و"جامعة الزهراء".

جدير بالذكر أنَّ المؤتمر استقطب، منذ انطلاقه، وفودًا من أكثر من 70 دولة، ضمَّت علماء دين وأكاديميين ومثقّفين وناشطين.

