غوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال غوتيريش يوم الاثنين في افتتاح مؤتمر تنظمه المملكة العربية السعودية وفرنسا حول السلام في الشرق الأوسط: "الحقيقة هي نحن في نقطة انهيار".

وأضاف أن "حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى" في إشارة إلى الحل الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.

ومع ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتقاده أن الصراع يمكن حله إذا كانت هناك إرادة سياسية وقيادة شجاعة، معتبرا أن هذا ليس واضحا.

وشدد غوتيريش بأنه لا شيء يمكن أن يبرر تدمير غزة الذي حدث أمام أعين العالم.

وأشار في كلمته إلى تجويع السكان وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوسع المستمر للمستوطنات وزيادة العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين وهدم المنازل والتهجير القسري للسكان"، مؤكدا "أن هذا يجب أن يتوقف".