مصدر إسرائيلي يؤكد: لم يتبق لدى حماس أكثر من 20 رهينة على قيد الحياة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضاف المصدر: "عدد الأحياء لا يتجاوز 20 شخصا، ولا توجد معلومات عن وفاتهم".

ووفقا لأحدث المعلومات الواردة من الجانب الإسرائيلي، من بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة هناك أيضا مكسيم خاركين، وهو من سكان دونباس، ويحمل أقاربه الجنسية الروسية. في المجموع، تحتجز حماس حوالي 50 رهينة، بين أحياء وأموات.

وفي 24 يوليو الجاري، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب وفد بلاده من الدوحة، حيث تجري مفاوضات بشأن تسوية الصراع في قطاع غزة منذ 6 يوليو، على خلفية رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.