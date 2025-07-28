60 قتيلا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بينهم 29 من المجوعين وطالبي المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهد قطاع غزة الأحد موجة عنف جديدة أودت بحياة عشرات الفلسطينيين بعضهم قتل بالقرب من مراكز توزيع المساعدات، في قصف وإطلاق نار نفذته القوات الإسرائيلية. وتتفاقم الأزمة الصحية مع استمرار ارتفاع وفيات سوء التغذية بين الأطفال والمدنيين وسط حصار مستمر على القطاع للشهر الثاني والعشرين.

وذكرت مصادر محلية في غزة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار قرب مركز مساعدات في وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال"، وقد وصفت مصادر طبية بعض الإصابات بأنها حرجة أو خطيرة.