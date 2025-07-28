مصادر أمنية في المقاومة: الجيش الإسرائيلي شكل عصابة جديدة من العملاء شمال غزة وكلفها بمهام أمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضافت المصادر الأمنية بالمقاومة في تصريح لـ"شبكة قدس"، أن هذه العصابة أيضا تربطها علاقات مع جهات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة الضابط في مخابرات السلطة بهاء بعلوشة.

وذكرت أن مهمة "عصابة العملاء" تتمثل في تسهيل عمليات الجيش وتوفير معلومات استخباراتية مباشرة له.

وأفادت بأن بعض العائلات المحلية استدركت خطورة عصابة العملاء وتواصلت مع أبنائها المتورطين بها وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بالعفو عن كل من يعود إلى عائلته ويتوقف عن التعاون مع الجيش الإسرائيلي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة صغيرة من العملاء لا يتجاوزون 10 أشخاص من العصابة الجديدة، لم يستجيبوا لهذه الدعوات وواصلوا العمالة.

وأكدوا في تصريحاتهم أنهم يعرفون أسماؤهم وتوجد لديهم أدلة تثبت تلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الجيش الإسرائيلي المتمركز في المنطقة.

وشدد أمن المقاومة على أن معاملة هؤلاء العملاء هي كجنود احتلال لما قدموه لمخابرات تل أبيب وجيشها.

وأوضحوا في السياق أن الجيش الإسرائيلي يتجه مؤخرا بشكل متزايد إلى تشكيل عصابات من العملاء لتنفيذ مهام المسح الميداني وتمشيط المناطق قبل دخول قوات الجيش إلى القتال المباشر.

وبينوا أن اعتماد القوات الإسرائيلية على عصابات العملاء جاء بعد الانتقادات الداخلية مع ازدياد عدد القتلى في صفوف الجيش، وفشل الخطط العسكرية في تحييد كمائن المقاومة.