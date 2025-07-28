الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يستخدم سلاح الجوع والعطش لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: نحن نشهد استمرار الجرائم واستخدام الجوع والعطش كسلاح من أجل تنفيذ مخطط إبادة الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أجاب فيه على أسئلة الصحفيين.

وفي بداية حديثه، تطرّق بقائي إلى أبرز التطورات في الأيام الأخيرة، قائلاً: الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومسألة الإبادة الجماعية في فلسطين تُعدّ أبرز القضايا الدولية في الوقت الراهن.

وأضاف: نحن نشهد استمرار هذه الجرائم، واستخدام الجوع والعطش كسلاح في سياق تنفيذ مخطط لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن وزارة الخارجية أجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات ومشاورات مع دول المنطقة بهدف إيجاد إجماع إقليمي ودولي لتقديم المساعدة لأهالي غزة. وأضاف: وزير الخارجية أجرى محادثات مع عدد كبير من وزراء الخارجية وكذلك مع مسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي. نسعَى إلى عقد اجتماع طارئ في منظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم.

وأشار بقائي إلى أن استخدام الماء والغذاء كسلاح أمر غير مسبوق. كما لفت إلى أن مفاوضات جرت أيضًا مع ثلاث دول أوروبية في هذا الصدد.

