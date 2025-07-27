تحذير من مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضاف المكتب في بيان: "نحذر بأشد العبارات من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100000 طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40000 رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، نحذر من خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية".

وتابع البيان: "إننا أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة تُرتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع، الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج، بسبب شبه الانهيار في القطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية"، لافتا إلى أن "العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية بلغ 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلا".

وأطلق المكتب الإعلامي في بيانه "نداء صادما باسم الإنسانية والضمير العالمي"، مطالبا بـ"إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فورا إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري، ودون أي شروط. وكسر الحصار الإجرامي بالكامل. وتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة".

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على أنه "يحمل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة"، محذرا من أن "استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية للأطفال في غزة".