الهلال الأحمر المصري: نركز على تقديم الدقيق وألبان الأطفال إلى غزة في ظل المجاعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضافت في تصريحات تلفزيونية بقناة "إكسترا نيوز" الأحد، أن الهلال الأحمر لم يتوقف منذ 300 يوم عن تجهيز وتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أن هناك استعدادات مستمرة لتقديم المساعدات للفلسطينيين.

وذكرت أنه يتم التركيز في المرحلة الحالية على الغذاء بكل أشكاله وتوفير الدقيق والطحين للقطاع، كما سيجري التركيز في المرحلة المقبلة على توفير ألبان الأطفال والمواد الغذائية الأخرى لتخفيف المعاناة والمجاعة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية.

ونوهت إلى أن الهلال الأحمر المصري، هو الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات سواء بين الجهات المحلية في مصر أو المنظمات الدولية، للتركيز على الأولويات المطلوبة للقطاع وتصنيف المساعدات وتكويدها والتأكد من استيفائها للمعايير الدولية.

وصباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر المصري، إطلاق قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة تحت شعار "زاد العزة.. من مصر لغزة"، موضحا أنها تضم 100 شاحنة مساعدات متجهة إلى جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.

وتحمل قافلة المساعدات ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، بينها 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، وفق بيانات الهلال الأحمر المصري.