دخول 10 شاحنات فقط محملة بالطحين إلى قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن مراسل روسیا الیوم إلى أن المساعدات التي دخلت القطاع تابعة لمؤسسات دولية، وأوضح أنه لم تدخل القطاع أي مساعدات مصرية أو أردنية ولم تنفذ أي دولة عربية عمليات إنزال للمساعدات حتى الساعة.

وسيرت الهيئة الخيرية الأردنية، صباح اليوم الأحد، قافلة مساعدات إلى القطاع، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي، وفق ما أفادت الهئية الخيرية لقناة "المملكة".

كما أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، استمرار الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى إطلاق قافلة جديدة، وأكد في بيان، أن القافلة تضم 100 شاحنة مساعدات متجهة إلى جنوب قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وتحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، بينها 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان أن القطاع يواجه "كارثة إنسانية حقيقية" بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يوما متواصلة.

وأوضح البيان أن سكان القطاع يحتاجون يوميا إلى "600 شاحنة إغاثية تشمل حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية والوقود، لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات"، محذرا من أن "كل خطوة دون فتح كامل للمعابر تبقى محدودة ولا تكفي لكسر المجاعة".