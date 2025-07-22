لازاريني: غزة تشهد مأساة إنسانية غير مسبوقة.. والمساعدات تحولت إلى "فخ مميت"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــقال لازاريني في بيان رسمي، إن الأطباء والممرضين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني يعانون من الجوع والإرهاق الشديد، إلى حد أن كثيرين يغمى عليهم أثناء أداء واجبهم في الإبلاغ عن الفظائع أو محاولة تخفيف معاناة المدنيين.

وأضاف أن البحث عن الطعام أصبح مميتا كالقصف، مشيرا إلى أن أكثر من 1000 شخص قتلوا بسبب الجوع منذ نهاية مايو الماضي.

وانتقد لازارينما وصفه بـ"فخ مميت سادي" لما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، موضحا أن القناصة يفتحون النار عشوائيا على الحشود الجائعة وكأنهم يحملون "رخصة للقتل"، في مشهد يعكس مطاردة جماعية للمدنيين وسط إفلات كامل من العقاب.

وأكد أن هذا الواقع لا يمكن أن يصبح "الوضع الطبيعي الجديد"، مشددا على أن المساعدات الإنسانية ليست مهمة للمرتزقة، بل يجب أن تقدم بأمان وكرامة وعلى نطاق واسع، كما فعلت الأمم المتحدة وشركاؤها خلال فترات التهدئة السابقة.

واختتم لازاريني بيانه بدعوة حازمة: "أوقفوا هذه الجريمة البشعة".