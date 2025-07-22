الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط من لواء غولاني في معارك غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سُمح بنشر اسم جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي أُبلغت عائلته. اسم الجندي: الرقيب عميت كوهين، 19 عامًا، من حولون، جندي في الكتيبة 13، لواء غولاني، سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

وفي تفاصيل الحادث، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه "ظهر اليوم، وخلال عملية لمقاتلي كتيبة غولاني 13 في خان يونس، انفجر سلاح تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل مبنى. أدت قوة الانفجار إلى مقتل الرقيب عميت كوهين، وإصابة ضابط كان برفقته بجروح بالغة".

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 894.

وينفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا في دير البلح بقطاع غزة في إطار محاولة إسرائيلية لزيادة الضغط على حركة "حماس" خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي هذا التوغل بعد شهور من امتناع الجيش الإسرائيلي عن اجتياح دير البلح، بسبب إمكانية وجود أسرى إسرائيليين في المنطقة، وهو ما أثار غضب عائلاتهم، التي عبرت عن صدمتها من "تعريض حياة الأسرى للخطر عن وعي"، وفق ما جاء في بيان "منتدى عائلات الأسرى"، والذي وجه انتقادا مباشرا لرئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش، مطالبا إياهم بتقديم تفسيرات فورية حول ما إذا كانت العمليات الحالية تُعرض حياة الأسرى للخطر.