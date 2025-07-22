العتبة الحسينية تكشف عن حجم المبالغ المصروفة خلال نصف عام على عوائل الشهداء والجرحى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة،عن حجم المبالغ المصروفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، والتي تجاوزت (293) مليون دينار عراقي، توزعت على أكثر من (1300) حالة دعم متنوعة شملت ذوي الشهداء والجرحى والمحتاجين في عموم العراق.

وقال مسؤول وحدة الإعلام في القسم عماد الجشعمي "إن العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال التوجيهات المباشرة لممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، مستمرة في دعمها لذوي الشهداء والجرحى، وقد بلغت المصروفات للفترة من الأول من كانون الثاني/ يناير وحتى 30 حزيران/ يونيو 2025 أكثر من (293,000,000) دينار عراقي"، لافتا إلى أن "تلك المبالغ استفاد منها اكثر من (1300) حالة دعم متنوعة".

وأضاف أن "تلك المبالغ خصصت لتغطية نفقات علاجية ومعيشية ورواتب شهرية ومساعدات إنسانية، فضلا عن التبرعات والبرامج الموسمية الخاصة، مثل السلال الرمضانية وكسوة العيد".

وأشار إلى أن "القسم يواصل عمله بشكل يومي في استلام الطلبات والملفات الخاصة بذوي الشهداء والجرحى، ويقوم بفرزها ودراستها وتقديم الدعم المناسب وفق الأولويات والاحتياج"، مبينا "نؤمن بأن من قدم دمه فداء لهذا الوطن يستحق أن يكرم ويحتضن، وهذا ما نسعى إليه ضمن برامجنا الرعوية والإنسانية".

وأكد أن "هذه المبالغ لا تمثل نهاية المطاف، بل هي جزء من خطة متكاملة للعام الحالي، تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير الخدمات بما يتناسب مع حجم التضحيات".

وتؤكد العتبة الحسينية المقدسة، التزامها الثابت بالمضي قدما في تنفيذ برامجها الرعوية والإنسانية، انطلاقا من واجبها الديني والوطني، ووفاء للتضحيات الجليلة التي قدمها الشهداء والجرحى في سبيل الوطن والمقدسات، مشددة على أن هذا الدعم سيستمر ويتوسع ليشمل أكبر عدد ممكن من العوائل المستحقة في مختلف المحافظات العراقية.

