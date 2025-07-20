غزة.. 67 قتيلا بينهم 63 من طالبي المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت وزارة الصحة في غزة أن عشرات الجرحى سقطوا نتيجة الاستهداف المباشر لمناطق تجمع المدنيين في شمالي القطاع، خاصة في محيط السودانية والشاكوش، حيث سجلت مجزرة دامية راح ضحيتها 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وفق إفادة من مجمع الشفاء الطبي.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة المعلنة حتى الآن:

71 طفلا فقدوا حياتهم جراء سوء التغذية.

أكثر من 900 قتيل و6.000 جريح من الباحثين عن الطعام منذ بدء العمليات.

90% من سكان القطاع يعانون من الجوع الحاد، بحسب شبكة المنظمات الأهلية.

في ضوء الكارثة المتفاقمة، ناشدت وزارة الصحة جميع الجهات المعنية تأمين وصول قافلة مساعدات طبية تدخل اليوم عبر منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الشحنة لا تحتوي على مواد غذائية، بل أدوية ومستلزمات منقذة للحياة وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي.

كما أطلقت سيارات الإسعاف صباح اليوم صفارات إنذار جماعية في نداء استغاثة عاجل، محذرة من انهيار صحي وشيك بسبب المجاعة، في حين تنتظر أكثر من 6.000 شاحنة مساعدات إذن الدخول من المعابر المغلقة.

وعلّق مركز الميزان لحقوق الإنسان قائلا: "المدنيون يموتون جوعا على الهواء مباشرة، ما يجري هو جريمة تجويع وقتل جماعي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة وسط صمت دولي مريع."