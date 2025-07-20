الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان دير البلح وقاطني الخيام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شمل بيان الإخلاء الفلسطينيين المتواجدين في البلوكات 130 و132-134 و136-139 و2351.

وأوضح البيان أن الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة لتدمير ما وصفه بـ"قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية"، مشيرا إلى توسيع نطاق عملياته ليشمل مناطق لم يسبق له العمل فيها من قبل.

ودعا الجيش المواطنين إلى الانتقال جنوبا نحو منطقة المواصي لضمان سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 58.765 قتيلا و140.485 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وأضاف البيان أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 14 قتيلا وأكثر من 94 إصابة نتيجة استهداف مستفيدي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى 891 قتيلا وأكثر من 5.754 إصابة.