حماس ترحب بقرار مجموعة لاهاي فرض عقوبات على إسرائيل وتدعو لتحرك دولي أوسع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شملت العقوبات حظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل ومراجعة الاتفاقات الموقعة معها، إلى جانب تسهيل التحقيقات الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن القرار "يجسّد صوت الضمير العالمي الحُرّ الرافض لجرائم الحرب والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية كارثية في ظل استمرار القصف والتجويع والحصار".

ودعت حماس جميع دول العالم إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، والعمل على تشكيل جبهة دولية واسعة لعزل إسرائيل، و"فضح انتهاكاتها وفرض المزيد من الإجراءات العقابية الرادعة، بما يسهم في وقف العدوان المستمر وحماية المدنيين وإنهاء ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية" ضد سكان القطاع".