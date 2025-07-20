صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت الوزارة في بيان رسمي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 قتيلا بينهم 3 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و 511 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية".

ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 7.938 قتيلا و28.444 إصابة.

وأضاف البيان أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 14 قتيلا وأكثر من 94 إصابة نتيجة استهداف مستفيدي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى 891 قتيلا وأكثر من 5.754 إصابة.

وأضاف البيان أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.