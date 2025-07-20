"الأونروا": "إسرائيل" تجوّع مليون طفل في غزة.. لرفع الحصار فوراً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، برفع الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المدنيين.

وأكّدت الوكالة أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تجوّع المدنيين في غزة، ومن بينهم نحو مليون طفل".

في غضون ذلك، ارتقت الطفلة رزان أبو زاهر من جراء سوء التغذية الحاد ونقص الحليب، ليصبح عدد الأطفال الشهداء 4 خلال 24 ساعة في غزة.

يأتي ذلك فيما يمرّ قطاع غزة بحالة مجاعة فعلية، وسط نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، وتفشٍ خطير لسوء التغذية الحاد بين السكان، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقد رصدت الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية، مشيرةً إلى أنّ مجازر دامية "تقع قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، ما يهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع".

وتتعامل المستشفيات في قطاع غزة مع مئات من مختلف الأعمار ممّن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ إنّهم في حالات إجهاد حادة.