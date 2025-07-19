حتى الحيوانات لم تسلم.. مستوطنون إسرائيليون يقتلون 117 رأس غنم بالأغوار في الضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مهدي دراغمة رئيس مجلس الأغوار الشمالية، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين حاصروا أغناما في منطقة الشك في الأغوار الشمالية فجر الجمعة، وقتلوا 117 رأسا من الأغنام بالسكاكين والرصاص الحي.

ووصف دراغمة الحادثة بأنها "إجرامية وإرهاب منظم يستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار"، مبينا أن المستوطنين حاصروا الأغنام خلال ساعات الليل وحتى صباح الجمعة في منطقة الشك.

وبين دراغمة أن "الأهالي تمكنوا لاحقا من استعادة جزء من القطيع بعد فرار المستوطنين"، معتبرا أن الواقعة استهداف لعائلات فلسطينية كاملة تعتمد على الثروة الحيوانية للبقاء.