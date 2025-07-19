  1. الرئيسية
حتى الحيوانات لم تسلم.. مستوطنون إسرائيليون يقتلون 117 رأس غنم بالأغوار في الضفة الغربية

19 يوليو 2025 - 17:44
رمز الخبر: 1709432
أفاد مسؤول محلي فلسطيني، الجمعة، بأن مستوطنين إسرائيليين نفذوا مجزرة بحق 117 رأس غنم بمنطقة الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مهدي دراغمة رئيس مجلس الأغوار الشمالية، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين حاصروا أغناما في منطقة الشك في الأغوار الشمالية فجر الجمعة، وقتلوا 117 رأسا من الأغنام بالسكاكين والرصاص الحي.

ووصف دراغمة الحادثة بأنها "إجرامية وإرهاب منظم يستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار"، مبينا أن المستوطنين حاصروا الأغنام خلال ساعات الليل وحتى صباح الجمعة في منطقة الشك.

وبين دراغمة أن "الأهالي تمكنوا لاحقا من استعادة جزء من القطيع بعد فرار المستوطنين"، معتبرا أن الواقعة استهداف لعائلات فلسطينية كاملة تعتمد على الثروة الحيوانية للبقاء.

