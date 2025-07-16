  1. الرئيسية
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة قنوات معقل الشيخ حكمت الهجري تزامنا مع اقتحام الجيش السوري للبلدة

16 يوليو 2025 - 18:16
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة قنوات معقل الشيخ حكمت الهجري تزامنا مع اقتحام الجيش السوري للبلدة

نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت محيط بلدة قنوات معقل الشيخ حكمت الهجري تزامنا مع اقتحام الجيش السوري للبلدة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الدروز في المدينة، وسط تصعيد إسرائيلي واضح في القصف.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا، أعلن فيه أن "طائراته الحربية أغارت على مدار الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية على دبابات ومنصات صاروخية ووسائل قتالية وسيارات بيك اب مسلحة برشاشات ثقيلة كانت تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا، مشيرا إلى أن الطائرات تواصل شن الغارات في هذه الاثناء".

‏وقال الجيش الإسرائيلي إن "الطائرات تهاجم محاور طرقات لمنع التقدم في هذه المنطقة".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه "يواصل متابعة التطورات والأنشطة ضد المواطنين الدروز في جنوب سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المتنوعة".

