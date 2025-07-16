مقتل 10 أشخاص اختناقا إثر إغلاق جنود أمريكيين مركز توزيع مساعدات شمال رفح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وردت أنباء عن مقتل عشرة فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر إثر إختناقهم بالقرب من مركز المساعدات الأمريكي "الطينة" بعد إغلاق الجنود الأمريكيين البوابة الرئيسية لمركز التوزيع شمال مدينة رفح.

ويجدر بالذكر أن مراكز توزيع المساعدات شمال رفح شهدت خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من حادثة دامية، لكن معظم التقارير السابقة ارتبطت بإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي وليس حوادث تدافع أو اختناق مرتبطة مباشرة بقوات أمريكية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت اليوم بمقتل 70 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 49 في مدينة غزة، إثر الغارات المتواصلة على منازل وخيام النازحين وتجمعات لمنتظري المساعدات الإنسانية.