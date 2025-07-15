"حماس": نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الحركة في بيان: "نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق"، وشددت "حماس" على أن "مقاومينا يخوضون حرب استنزاف تُفاجئ العدو يوميا بتكتيكات ميدانية مبتكرة، تُفقده زمام المبادرة وتُربك حساباته، رغم ما يملكه من تفوّق ناري وجوي".

ولفت البيان إلى أنه "كلما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحركة لغزة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية".

وأكدت "حماس" أن "المجرم نتنياهو يزج بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق، استمرارها لا يهدد فقط حياة الأسرى والجنود، بل يُنذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي لكيانه".

وشددت الحركة على أن "النصر المطلق" الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي "وهم كبير، لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية".

هذا وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية نقلا عن مصادر مطلعة بأن وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة كثفت اتصالاتها واجتماعاتها لدفع الجهود نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصادرها قولها: "الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون كثفوا الاتصالات والاجتماعات مع جميع الأطراف لتعزيز الجهود لتحقيق هدنة في غزة".

وبحسب المصادر، يجري رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد اجتماعات مع السلطات القطرية والوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لتذليل العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح عشرة محتجزين كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وفي نفس اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لواشنطن بأن هناك فرصا جيدة للتوصل لاتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين.

يذكر أن الدوحة شهدت في 6 يوليو استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث أفادت وسائل إعلام بأن الجولات الأولى انتهت دون نتائج.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد صرح سابقا بأن مصر تعمل مع وسيطين آخرين هما قطر والولايات المتحدة على تحقيق هدنة لمدة 60 يوما في غزة تتضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.