الأمم المتحدة: 875 شهيداً قرب "مراكز المساعدات" في قطاع غزة خلال 6 أسابيع

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استشهاد 875 فلسطينياً في محيط "مراكز توزيع المساعدات" في قطاع غزة خلال الأسابيع الستة الماضية، بينهم 674 شخصاً استشهدوا بالقرب من مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية".

في السياق نفسه، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّ طفلاً من كل 10 أطفال يخضعون للفحص الطبي في عياداتها المنتشرة في غزة يعاني سوء التغذية.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في "الأونروا"، إنّ "فرقنا الصحية تؤكد ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر".

الاحتلال يكثّف عمليات القتل في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أنّ "المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية كثّفوا عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال الأسابيع الماضية".

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال تصعيد عدوانه على مدن الضفة الغربية ومناطق القدس عبر تنفيذه حملات اقتحام واسعة واعتقالات وهدم منازل الفلسطينيين، والتوسع في إنشاء المستوطنات، وسط تصريحات إسرائيلية داعية إلى ضم الضفة الغربية.