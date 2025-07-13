"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة بسبب الحصار ونقص الإمدادات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضحت الوكالة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن عياداتها داخل القطاع سجلت ارتفاعا ملحوظا في حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لسكان القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتصاعدة.

كما حذرت الوكالة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة، في ظل الانهيار شبه الكامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، لا سيما بين النساء والأطفال.

وأكد المفوض العام "للأونروا" في وقت سابق أن 800 شخص يتضورون جوعا قتلوا بغزة بفعل إطلاق النار عليهم خلال محاولتهم الحصول على الطعام.

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" حول وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب وسائل الإعلام، انتهت الجولات الأولى دون نتائج.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد صرح سابقا بأن القاهرة تعمل مع وسيطين آخرين هما قطر والولايات المتحدة على تحقيق هدنة لمدة 60 يوما في قطاع غزة، يتخللها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين.