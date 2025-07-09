استشهاد 3 وإصابة 13 آخرين في عدوان صهيوني على شمال لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد 3 أشخاص وأصيب 13 آخرون بجروح، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة العيرونية - زغرتا شمال لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وواصل الطيران الإسرائيلي المسيّر التحليق بشكل مكثف فوق منطقة طرابلس الشمالية، ومكان الاستهداف.

في السياق، قال "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إنه "شن هجوماً، استهدف عنصراً مركزياً في تنظيم حماس، في منطقة طرابلس، في لبنان"، على حدّ زعمه.

وشهد لبنان، أمس الاثنين، ارتقاء شهيدين، في غارات إسرائيلية على بلدتَي دير كيفا وبيت ليف جنوبي لبنان، في سياق مواصلة الاحتلال اعتداءاته وخروقاته لوقف إطلاق النار.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 10 مواطنين لبنانيين، بينهم طفلة، جروحها بليغة من جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة برج رحال، جنوب البلاد.

.....................

انتهى / 323